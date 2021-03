Cristiano Ronaldo troede lørdag, at han blev matchvinder mod Serbien i de sidste sekunder, men dommeren mente ikke, at bolden krydsede stregen.

Ronaldo stormer fra banen: En hel nation gøres fortræd

Cristiano Ronaldo er mildest talt ikke tilfreds med, at dommer ikke anerkendte afgørende scoring mod Serbien.

Serbien og Portugals møde i VM-kvalifikationen fik lørdag aften en dramatisk afslutning, da verdensstjernen Cristiano Ronaldo forlod banen i raseri, efter at han tilsyneladende fejlagtigt ikke fik godkendt en scoring i de sidste sekunder.

Dermed endte opgøret 2-2. Men situationen gjorde Ronaldo så rasende, at han efter slutfløjtet stormede ud af banen uden at give hånd til nogen, mens han også smed sit anførerbind på jorden.

Efter kampen forklarer verdensstjernen sine handlinger på sin Instagram-profil.

- At være anfører for Portugal er et af de største privilegier i mit liv, og det fylder mig med stolthed.

- Jeg giver altid alt for mit land. Det vil aldrig ændre sig. Men nogle gange er der svære tider at håndtere, især når vi føler, at en hel nation bliver gjort fortræd, skriver Ronaldo blandt andet.

Han får opbakning fra Portugals træner, Fernando Santos.

- Vi scorede et mål, der ikke blev givet, selv om bolden var inde. I en kamp på dette niveau burde det være umuligt, siger Santos på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det uafgjorte resultat betyder, at både Serbien og Portugal har fire point efter de første to kampe i VM-kvalifikationens gruppe A.

Modsat andre turneringer benyttes hverken videodommersystemet VAR eller mållinjeteknologi i VM-kvalifikationen.

Derfor var det udelukkende kampens dommere, der lørdag aften vurderede, at Serbiens Stefan Mitrovic altså nåede at cleare Cristiano Ronaldos forsøg fra målstregen, selv om det på tv-billederne lignede, at bolden var i mål.