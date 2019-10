Ronaldo sørger for Juventus-sejr i overtiden mod Genoa

Portugiseren blev dermed den store helt meget sent i kampen, hvor Genoa med danskerne Lasse Schöne og Peter Ankersen længe var godt med trods en udvisning.

Seks minutter inde i overtiden scorede Cristiano Ronaldo på et straffespark og sørgede for en 2-1-sejr hjemme over Genoa i Serie A.

Lukas Lerager, der er den tredje dansker i Genoa, sad på bænken i hele kampen.

Det var Juventus, der kom bedst fra start, da stopperen Leonardo Bonucci steg til vejrs og headede hjemmeholdet foran 1-0 efter 36 minutter.

Fem minutter senere svarede Genoa igen på et lettere bizart mål til 1-1.

Genoa-spilleren Cristian Kouame ville afslutte, og Juventus-keeper Gianluigi Buffon havde læst, at afslutningen var tiltænkt at havne til højre for den rutinerede keeper.

Men Kouame ramte bolden på en underlig måde, så den hoppede ind på støttebenet og skiftede retning og trillede ind i modsatte side, mens Buffon kunne kigge måbende på.

Kort inde i anden halvleg modtog Genoas Francesco Cassata sit andet gule kort, og så var Juventus en mand i overtal.

Det overtag magtede det forsvarende mesterhold dog ikke at udnytte før de sidste minutter.

Ronaldo havde først bolden i nettet én gang i overtiden, men angriberen blev efter et VAR-gennemsyn dømt offside.

Kort efter faldt Ronaldo ned i feltet, og endnu et VAR-gennemsyn vurderede, at der var kontakt nok til et straffespark.

Med sejren topper Juventus Serie A med 26 point efter 10 kampe. Inter er placeret på andenpladsen med 25 point, mens Atalanta er nummer tre med 21 point.

Atalanta var i aktion tidligere onsdag og spillede 2-2 ude mod Napoli.

Simon Kjær kom ind efter 64 minutter for Atalanta og var nær ved at få en skurkerolle.

Napoli-angriberen Fernando Llorente faldt til jorden efter en duel i feltet med Kjær, men dommeren lod spillet fortsætte.

I stedet for et straffespark til Napoli løb Atalanta ned og scorede til 2-2 på et mål af Josip Ilicic.

Napoli-træner Carlo Ancelotti og hans assistenter var rasende og blev alle udvist fra banen på grund af protester.

I lang tid blev episoden med Kjær og det efterfølgende Atalanta-mål set igennem af VAR-videodommerne, som også skulle tage stilling til, om Llorente begik et frispark inden det mulige straffespark.

Dommeren var ikke selv ude at gennemse episoden på en tv-skærm, men straffesparket blev ikke dømt, og Atalantas mål stod ved magt.