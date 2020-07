Ronaldo sender Juventus tæt på nyt mesterskab

Kriseramte Lazio blev i Torino slået med 2-1 efter to Cristiano Ronaldo-mål, og så tog Juventus et stort skridt mod endnu et mesterskab.

Holdet har nu otte point ned til Inter på andenpladsen med fire runder tilbage.

Lazio fortsætter sin sløje stime. Efter at have været lige i hælene på Juventus, da Serie A blev sat i gang igen efter coronapausen, er hovedstadsklubben nu 11 point efter på fjerdepladsen.

Første halvleg bød ikke på sprudlende fodbold. Holdene havde godt styr på hinanden, og det blev ikke til ret mange chancer. Begge hold fik ganske vist testet træværket, men målene udeblev.

Men sluserne blev hurtigt åbnet efter pausen.

Fem minutter var gået, da en Lazio-spiller blokerede et Cristiano Ronaldo-skud med armen i feltet.

Det udløste et straffespark, som den portugisiske stjerne selv sendte i nettet. Et mål, der gjorde Ronaldo til den første spiller i historien, der har scoret 50 eller flere mål i både Serie A, Primera Division og Premier League.

Et par minutter senere gjorde Ronaldo det til 2-0, og så havde han overhalet Lazios Ciro Immobile på topscorerlisten.

Men Immobile sørgede for lighed i jagten på titlen som Serie A's målkonge, da Lazio fik et straffespark med cirka ti minutter tilbage. Italieneren sendte det i kassen, og så har både han og Ronaldo nettet 30 gange i ligaen.

Det blev ikke til mere for hverken Juventus og Lazio, og så fortsatte gæsternes dårlige stime, mens Maurizio Sarri og co. kunne sætte tre point på tavlen for første gang siden 4. juli.