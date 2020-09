Cristiano Ronaldo scorede to gange mod Sverige og har nu lavet 101 mål for Porutgal.

Artiklen: Ronaldo sætter jagt ind på scoringsrekord for landshold

Cristiano Ronaldo scorede tirsdag to gange mod Sverige og mangler otte mål for at matche Iran-spillers rekord.