Ronaldo redder Juventus efter tre minutter i comeback

Med sejren avancerer Juventus til andenpladsen med 12 point, hvor holdet er a point med Atalanta. AC Milan fører Serie A med 16 point.

Ronaldo blev testet positiv for coronavirus 13. oktober, og siden har Juventus spillet fire kampe, hvor holdet skuffende kun har vundet udekampen i Champions League mod Dynamo Kiev med 2-0.

Derudover er det blot blevet til 1-1 mod både Crotone og Verona i Serie A, mens de italienske mestre senest blev slået med 0-2 hjemme mod Barcelona i Champions League.

Med Ronaldo på bænken fra start mod Spezia kom favoritterne fint fra land, da Álvaro Morata gjorde det til 1-0 efter et kvarters spil.

Det lykkedes hjemmeholdet at udligne inden pausen ved Tommaso Pobega, og problemerne var igen til at få øje på hos de seneste ni sæsoners italienske mestre.

Ti minutter efter pausen spillede Andrea Pirlo sit Ronaldo-kort ud. Og det gav pote øjeblikkeligt.

Efter tre minutter blev Ronaldo spillet fri af Morata. Han rundede målmanden og lagde let bolden i kassen.

Det gav Torino-klubben tiltrængt ro, og midtvejs i halvlegen lignede det afgørelsen, da Adrien Rabiot driblede sig fri i feltet og gjorde det til 3-1.

Et klodset straffespark af hjemmeholdet med omkring et kvarter igen gav Ronaldo muligheden for at blive dobbelt målscorer i sit comeback. Den udnyttede han iskoldt.

Med en "panenka" chippede han elegant bolden ind til 4-1 og bandt sløjfen på et comeback, han næppe kunne have ønsket sig bedre.