Ronaldo mindes barndommens landsholdsglæde efter vild rekord

Superstjernen Cristiano Ronaldo blev onsdag alle tiders mest scorende mandlige landsholdsspiller i fodbold, da han lavede sit mål nummer 110 og 111 for Portugal i holdets VM-kvalifikationskamp mod Irland.

Rekorden er den seneste i en efterhånden enorm række af rekorder, som den 36-årige portugiser har slået i sin lange karriere, men alligevel er verdensstjernen særligt stolt over sin seneste præstation.

Det skriver han på Instagram efter kampen.

- Jeg kan næsten ikke udtrykke det med ord. Jeg er ekstatisk og fyldt af en overvældende fornemmelse.

- Ud af alle de rekorder, jeg har slået i løbet af min karriere - og der har heldigvis været et par stykker - er denne noget ganske særligt for mig, og den kommer uden tvivl på hylden af bedrifter, der gør mig oprigtigt stolt, skriver Ronaldo.

Han fortæller, at rekorden er ekstra vigtig for ham af flere forskellige årsager. Blandt andet fordi den er blevet sat for hans hjemland, og fordi landsholdsfodbold altid har betydet noget særligt for ham.

- Da jeg voksede op, gjorde landsholdskonkurrencer altid et stort indtryk på mig. Det at kunne se mine idoler spille for deres flag hver anden sommer ved EM og VM.

- Men vigtigst af alt så repræsenterer 111 mål for Portugal 111 øjeblikke som dem, vi oplevede i dag i Algarve, hvor millioner af portugisere over hele verden forenes i fællesskab og glæde.

Cristiano Ronaldo delte inden onsdagens opgør mod Irland rekorden som den mest scorende landsholdsspiller med Irans tidligere topangriber Ali Daei.

Og ham sender portugiseren også en hilsen til:

- Ali Daei satte standarderne på sådan et højt niveau, at jeg på et tidspunkt begyndte at tænke, at jeg måske aldrig ville fange ham.

- Tillykke til kongen (Daeis kælenavn på persisk) med at have rekorden så længe, og tak for at vise mig så meget respekt, hver gang jeg scorede og kom tættere på hans utrolige tal.

36-årige Ronaldo har brugt 180 kamp på at score sine 111 landskampsmål.