Ronaldo lovpriser trænerskifte: Vi er gladere

Sådan lyder det fra stjernespilleren Cristiano Ronaldo, der søndag scorede to gange, da Juventus på udebane spillede 2-2 mod Roma i Serie A.

Det har skabt større glæde i spillertruppen, at Juventus inden denne sæson fyrede Maurizio Sarri og ansatte den tidligere storspiller Andrea Pirlo.

- Holdet er forbedret. Jeg ser os meget gladere, og vi arbejder hårdt med et smil, fortæller Cristiano Ronaldo ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Godt nok gjorde Sarri Juventus til mester i sidste sæson, hvilket var det niende mesterskab for klubben i træk, men spillerne følte sig ofte låst fast i trænerens systemer, og ikke alle forstod trænerens taktik.

Det har ændret sig under Pirlo, der fik stjernestatus for sin elegante stil på midtbanen hos Milan og Juventus og Italiens landshold. Det fortæller den argentinske angriber Paulo Dybala.

- Det er blevet sjovere. Vi har bolden mere og skaber flere chancer. Det tillader os at løbe større risici og gøre uventede ting, siger Dybala.

Juventus har hentet fire point i de første to runder. Napoli, Milan og Verona fører ligaen an med to sejre.