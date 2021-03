Ronaldo fuldender mål-rundtur i Serie A med hattrick

Cristiano Ronaldo kunne søndag sætte et flueben ud for Sardegna Arena.

Men det har Ronaldo altså nu. Faktisk lavede han et hattrick i Juventus' sejr på 3-1 over Cagliari.

Sejren holder liv i Juventus' spinkle mesterskabshåb. Torino-klubben har med 12 kampe tilbage 10 point op til topholdet Inter, som dog har spillet en kamp mere.

Ronaldo indledte sin målhøst efter små ti minutter, da han steg til vejrs efter et hjørnespark og headede bolden i mål.

Et kvarter senere blev det 2-0, da Ronaldo scorede på et straffespark, som var blevet begået mod ham selv.

En halv time var gået, da Ronaldo fuldendte sit hattrick. Bolden blev hamret ind med venstrebenet, og så havde han scoret med både hovedet, højre og venstre fod.

Ronaldos scoringer viste sig altså at være nok for Juventus, der dog et kvarter efter pausen fandt ud af, de ikke bare kunne sætte kampen på cruise control.

Her reducerede Giovanni Simeone nemlig, men Cagliari lykkedes trods et ihærdigt forsøg ikke med for alvor at skabe spænding med endnu en scoring.

Klubben fra Sardinien ligger lige over nedrykningspladserne med 22 point.

Torino på den øverste plads under stregen har 20 point, men har spillet to kampe færre.