Ronaldo er tilbage i Italien efter knap to måneders nedlukning

Portugiseren ankom til Torino i det nordlige Italien sent mandag aften i sit privatfly fra Madeira og skal nu i hjemmekarantæne i to uger.

Juventus-stjernen Christiano Ronaldo er efter næsten to måneder i hjemlandet Portugal tilbage i Italien.

Juventus har genindkaldt ti udenlandske spillere, efter at klubberne i Serie A mandag fik tilladelse til at genoptage individuel træning på deres anlæg.

Den 35-årige Ronaldo spillede sin seneste Serie A-kamp bag lukkede døre den 8. marts, da Juventus besejrede Inter 2-0. Derefter blev fodboldsæsonen suspenderet som følge af coronaviruspandemien.

Over 29.000 mennesker i Italien er døde som følge af virusset. Udbruddet er gået hårdest ud over det nordlige Italien.

Efter opgøret mod Inter, som havde Christian Eriksen på banen i den sidste halve time, rejste Ronaldo hjem til Madeira for at være i nærheden af sin mor, som var blevet ramt af et slagtilfælde.

Det er endnu uvist, hvornår Juventus genoptager den normale træning. Holdet fører Serie A - et point foran Lazio - i jagten på det niende mesterskab i træk.