Ronaldo: Jeg vil skrive historie i Manchester United igen

- Jeg har skrevet historie i denne klub, og jeg ønsker at gøre det igen, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det fortæller den portugisiske superstjerne i kølvandet på Uniteds 2-1-sejr over Villarreal i Champions League.

Cristiano Ronaldo ønsker at skrive historie i Manchester United. Igen.

I sine seks år i United fra 2003 og 2009 sikrede Ronaldo sig sit første af i alt fem Champions League-trofæer.

Med det afgørende mål dybt inde i overtiden onsdag aften blev Ronaldo den store helt for Manchester United, der i høj grad havde brug for de tre point efter det chokerende nederlag til Young Boys i den første gruppekamp.

- Hvis vi ikke havde fået tre point i dag, kunne det være blevet svært at komme videre. Men nu er alt muligt for os. Det hele er åbent, og vi tror på, at vi når videre, siger Ronaldo ifølge AFP.

Onsdagens kamp mod Villarreal var Ronaldos nummer 178 i Champions League. Han overgår dermed den tidligere Real Madrid-målmand Iker Casillas som den spiller med flest kampe i turneringen.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær tildeler Ronaldos mentale styrke æren for sejren i overtiden.

- Det er lige netop det, han har gjort i løbet af hele sin karriere - han er så stærk mentalt. Han bliver i kampen. Jeg har været sammen med ham hele dagen i dag. Han bygger sig selv op til kampen og er fokuseret, siger nordmanden onsdag aften ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I Gruppe F har United nu ligesom Young Boys tre point efter to kampe. Atalanta ligger nummer et i gruppen med fire point, mens Villarreal ligger sidst med et enkelt point.