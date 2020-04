Ronaldinho var meget overrasket over falske pas

Den dobbelte vinder af titlen som verdens bedste fodboldspiller fortæller til den paraguayske avis ABC Color, at han var overrasket over, at hans pas var falsk.

Den tidligere brasilianske fodboldstjerne Ronaldinho bryder tavsheden efter sin løsladelse fra et fængsel i Paraguay.

- Vi var meget overraskede over at opdage, at dokumenterne var ulovlige, siger Ronaldinho til ABC Color.

- Vores intention har lige siden været at samarbejde med myndighederne og hitte rede i kendsgerningerne, siger han fra et hotel i Paraguays hovedstad, Asunción, hvor han er i husarrest.

40-årige Ronaldinho og hans bror, Roberto Assis, blev anholdt 6. marts, da de forsøgte at rejse ind i Paraguay med falske pas.

Brasilianeren sad i fængsel i 32 dage, før han blev løsladt 7. april efter at have betalt en kaution på 1,6 millioner dollar svarende til 11 millioner kroner.

Ronaldinho, der henrykte fodboldverdenen med sine driblefærdigheder i storklubber som AC Milan, Paris Saint-Germain og FC Barcelona, takker de andre indsatte fra fængslet for at gøre tiden bag tremmer lettere.

- Det var virkelig et hårdt slag. Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle gennemgå sådan noget.

- Hele mit liv har jeg forsøgt at være så professionel som muligt og sprede glæde hos folk med mit fodboldspil, siger han.

Ronaldinho var blevet inviteret til Paraguay af en velgørenhedsorganisation. Dennes direktør, Dalia Lopez, erkender, at hun havde anmodet om officielle paraguayanske pas til brødrene, men siger, at hun ikke anede, at de var falske.

De brasilianske myndigheder inddrog Ronaldinhos pas i november 2018, da han ikke formåede at betale en bøde på 2,5 millioner dollar - knap 17 millioner kroner - for miljøskader.

Skaderne var opstået i forbindelse med opførelsen af en ejendom i Porto Alegre i det sydlige Brasilien.