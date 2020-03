Artiklen: Ronaldinho mistænkes i Paraguay for at rejse med forfalsket pas

Ronaldinho mistænkes i Paraguay for at rejse med forfalsket pas

Ronaldinho er i Paraguay på grund af et velgørenhedsarrangement. Nu er både han og hans bror under mistanke.

Det pensionerede brasilianske fodboldikon Ronaldinho undersøges i Paraguay for at være kommet til landet med et forfalsket pas.

Det skriver sportsmediet ESPN natten til torsdag dansk tid.

Den tidligere verdensmester ankom til Paraguay onsdag for at deltage i et velgørenhedsarrangement.

Samme dag skal myndighederne være kommet ind på hans hotelværelse og have fundet hans dokumenter. Også Ronaldinhos bror er under mistanke.

De to er aktuelt i myndighedernes varetægt på hotelværelset og skal melde ind på anklagemyndighedens kontor torsdag morgen lokal tid. Det skriver ESPN på baggrund af en politirapport.

Ifølge mediet siger Paraguays indenrigsminister, Euclides Acevedo, at de to "ikke er anholdt, men under juridisk efterforskning og skal vidne".

- Herefter vil det blive afgjort, om de bliver anholdt eller ej, siger Acevedo ifølge ESPN.

En anden mand, der var sammen med Ronaldinho og hans bror, Roberto de Assis Moreira, er ifølge mediet blevet anholdt.

Ronaldinho er udnævnt som turistambassadør for Brasilien, men arbejdet med posten besværliggøres af, at han i forbindelse med en miljøsag i hjemlandet har fået frataget både sit spanske og brasilianske pas.

Det skyldes ifølge britiske Sky Sports, at han mangler at betale et beløb svarende til over 10 millioner danske kroner i skader i sagen, hvor han har været med til at anlægge et bådanlæg ud til Guaiba-floden uden miljøtilladelse i 2015.

Den i dag 39-årige Ronaldinho blev betragtet som en af verdens allerbedste fodboldspillere i midten af 2000'erne, hvor han tørnede ud for FC Barcelona.

Han blev han tildelt Ballon d'Or-prisen i 2005.

Ronaldinho var også med til at sikre Brasilien VM-guld i 2002.

I 2003 skiftede kan fra Paris Saint-Germain til FC Barcelona, hvor han i de følgende år tryllebandt tilskuerne på hjemmebanen Camp Nou.

Her blev det til to spanske titler og en Champions League-triumf i 2006.