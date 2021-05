Roma hyrer José Mourinho som ny cheftræner

Den tidligere så succesfulde fodboldtræner José Mourinho har fundet sin kommende arbejdsgiver.

Fra næste sæson skal han stå i spidsen for Serie A-klubben AS Roma. Det meddeler klubben tirsdag.

Mourinho har fået en kontrakt på tre år.

- Vi er meget begejstrede for at kunne byde José Mourinho velkommen i AS Roma-familien. Han er en stor mester, som har vundet trofæer på alle niveauer, og han bibringer stærkt lederskab og stor erfaring til vores ambitiøse projekt.

- Ansættelsen af José er et vigtigt skridt i at bygge en langtidsholdbar vinderkultur i klubben, siger klubpræsident Dan Friedkin til klubbens hjemmeside.

Sportsdirektør Tiago Pinto supplerer:

- Da José blev ledig på markedet, så vi vores snit til at tage en snak med en af verdens bedste fodboldtrænere nogensinde. Vi var blæst bagover af Josés vilje efter at vinde og hans passion for spillet, siger han.

Udmeldingen kommer, efter at klubben fra Italiens hovedstad tidligere tirsdag meddelte, at Paulo Fonseca stopper i cheftrænerjobbet efter sæsonen.

Selv fortæller den portugisiske fodboldtræner, at han blev lokket til Roma af klubbens store ambitioner og passionerede fanskare.

- Efter et møde med klubbens ledere forstod jeg omgående deres ambitioner for AS Roma, og sammen skal vi bygge et vinderprojekt over de kommende år.

- Den store passion hos Romas fans overbeviste mig om at sige ja til jobbet, og jeg kan ikke vente med at komme i gang med næste sæson, siger José Mourinho.

Samtidig påpeger han, at han ikke ønsker at udtale sig yderligere, før indeværende sæson er overstået.

Aktuelt indtager Mourinhos kommende mandskab syvendepladsen i Serie A og er i Europa League-semifinalen, hvor holdet dog er bagud 2-6 til Manchester United efter den første semifinale.

58-årige Mourinho har tidligere haft stor succes i italiensk fodbold. I perioden 2008-2010 var han cheftræner for Inter i to sæsoner, hvilket kastede to mesterskaber, en pokaltitel og en Champions League-titel af sig.

Det er kun to uger siden, at José Mourinho blev smidt på porten som manager i engelske Tottenham efter halvandet år i klubben.

Før det havde han også ophold i Manchester United og Chelsea, som blev afbrudt før tid.

"The special one" har også stået i spidsen for blandt andet Real Madrid og FC Porto.