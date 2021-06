Rolig EM-dansker er blandt verdens bedste

På mange måder afveg jublen efter det forrygende langskudsmål fra, hvordan den ellers så beskedne og evigt fattede forsvarsspiller optræder. Jovist kan han dirigere med sine sidemakker på banen, men uden for kridtstregerne er han et afdæmpet gemyt.

Derfor er "den danske Beckenbauer" - som ekslandstræner Åge Hareide omtalte ham - sjældent det ønskede interviewoffer for pressen. Det er da også nemmere at få holdkammerater og landstræner til at tale om landsholdets stille leder - og de sparer ikke på superlativerne.

For den 25-årige stopper fra Blovstrød er en af verdens bedste forsvarsspillere, mener de.

- Han er vokset helt sindssygt det seneste halvandet år. Jeg håber, at det går op for ham, hvor god han egentlig er. Det ved jeg ikke, om han altid har været klar over, siger anfører Simon Kjær om sin forsvarsmakker.

I løbet af de tre første EM-kampe har Andreas Christensen foruden det vigtige mål mod Rusland også bidraget med 23 bolderobringer, hvilket kun syv EM-spillere har gjort bedre. Han har også begået beskedne to frispark og har spillet med en afleveringsprocent på 95.

Alle de statistikker underbygger landstræner Kasper Hjulmands opfattelse af, at han råder over en moderne og komplet forsvarsspiller.

- Andreas er bare en af de bedste spillere på sin position. Hvis jeg sad i en af verdens to største klubber, og vi skulle have en midterforsvarer ind, så ville jeg vælge Andreas anytime. Han er helt deroppe. Han har det hele, siger landstræneren og uddyber:

- Han er bevægelig, hurtig og springer højt. Han er ekstremt hurtig i hovedet, og han er teknisk begavet, og han er fleksibel, siger landstræneren med henvisning til, at "AC" også kan gå op på midtbanen, som det blandt andet var tilfældet i en periode mod Rusland.

Hjulmand er enig i, at Andreas Christensen ikke er den mest flamboyante fodboldspiller. Til gengæld er han hele tiden sig selv, og han lader bare fødderne og fodboldhjernen tale, mener Hjulmand.

- Jeg synes ikke, at han er decideret introvert, men han er ikke "flashy" uden for banen.

- Nogle gange hylder man mere ekstroverte mennesker, som råber og gør nogle skøre ting. Det kan I (medierne, red.) jo godt lide, men her har vi bare en god dreng, som gør sit arbejde og er fantastisk. Det skal man også huske at hylde, siger landstræneren.

Han køber ikke ind på spørgsmålet, om Andreas Christensen mangler vildskab i sin udstråling.

- Han er hård og kontant i duelspillet, og han flytter sig hurtigt. Skal man råbe og skrige og have tatoveringer for at have vildskab, eller hvad er det for noget? lyder det småirriteret fra Hjulmand.

Trods sin beskedne fodboldalder har Christensen allerede spillet 43 landskampe og over 200 klubkampe for Borussia Mönchengladbach og Chelsea.

For en måned siden vandt han Champions League med sidstnævnte, da han blev skiftet ind i finalen og gjorde en hæderlig figur i sejren over Manchester City.

Hverken den titel eller de gode EM-præstationer kommer dog til at ændre forsvarsspillerens selvopfattelse.

- Som person ændrer jeg mig ikke. Jeg tror, det er en af mine styrker, at jeg altid er ydmyg og har benene på jorden, siger Andreas Christensen.

Han anerkender dog, at han gradvist er blevet en bedre fodboldspiller, og at han aktuelt spiller med stor selvtillid efter at have mistet lidt af den som bænkevarmer hos Chelsea under eksmanager Frank Lampard.

- Lige så snart du får flere kampe i streg, så bygger du mere på. Det kan godt være, at du laver nogle fejl i starten, men hvis du får lov til at lave de fejl og føler, at du har støtten fra træner, hold og fans, giver det enorm selvtillid og tryghed. Det kan godt være, at jeg er en selvtillidsspiller, siger danskeren.

Lørdag skal han forsøge at holde Wales fra at score i EM-ottendedelsfinalen.