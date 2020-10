Roglic vinder klassiker efter kæmpe brøler af verdensmester

I en bizar og farceagtig afslutning nåede Tour de France-toeren Primoz Roglic nemlig at presse cyklen forbi den overraskende franskmand og tage sejren på målfoto.

En gigantisk brøler af Alaphilippe, som endda havde kørt en noget uren spurt, som kostede både Marc Hirschi og Tour-vinder Tadej Pogacar muligheden for sejr i dramatisk afslutning blandt de fire stjerneryttere.

Franskmanden lavede et gedigent svaj, som sendte Hirschi til siden og ud af den ene pedal i spurten, hvor han samtidig fik lukket Pogacar af.

Brostensklassikerne er ubarmhjertige, og styrt er en del af løbet hvert eneste år.

Årets 257 udmarvende kilometer var ingen undtagelse, og det sendte flere prominente navne ud af løbet. Blandt andre måtte Adam Yates, Jay McCarthy, Damiano Caruso og den olympiske mester Greg Van Avermaet udgå efter styrt.

Også Michael Valgren var involveret i et styrt lidt over 80 kilometer fra mål, hvor også folk som verdensmester Julian Alaphilippe og Warren Barguil var nede.

Valgren var i åbenlyse smerter. Han sad længe på vejen og tog sig til højre arm og skulder, og det var umuligt for den tidligere Danmarksmester at fortsætte.

Et bittert exit for Valgren, som er ekstra presset af, at han virkelig har brug for at vise sig frem den kommende tid, da hans kontrakt med NTT, som stadig mangler en sponsor, udløber til nytår.

Alt imens sad hans NTT-holdkammerat Gino Mäder i front med CCC's Michael Schär som de sidste rester af et udbrud.

Men med et offensivt og fokuseret Trek-hold i front af feltet var det tydeligt, at de to ikke ville ende med at køre om sejren.

Angrebene fra de store navne lod dog vente på sig. Liège-Bastogne-Liège er blandt de hårdeste løb, og ingen ville løbe risikoen for at gå kold i et storstilet angreb langt udefra.

Først 23 kilometer fra mål begyndte der at ske noget, men ligesom ved Fuglsangs triumf sidste år, blev den hårde stigning Roche-aux-Faucons afgørende.

Efter flere ryk på bakken endte de fire Tour de France-stjerner Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe og Marc Hirschi med at danne den kvartet, som skulle køre om sejren.

En sejr, som Alaphilippe i nogle sekunder troede, han skulle fejre med champagne i aften. Nu blev det i stedet til en stor oprejsning for Roglic efter hans missede Tour-sejr.