Roglic vinder bjergetape og iklæder sig førertrøje

Sloveneren satte et suverænt angreb ind på sidste stigning, og de andre var ikke i nærheden af at true Jumbo-Vismas stjerne.

I stedet snuppede Roglic både etapesejren og den gule førertrøje i løbet.

12 sekunder senere kørte Boras Maximilian Schachmann i mål på andenpladsen, mens Cofidis-kaptajn Guillaume Martin blev treer.

Også i klassementet er Schachmann nærmeste forfølger. Han er 35 sekunder efter Roglic, mens amerikanske Brandon McNulty er yderligere to sekunder efter på tredjepladsen.

Forud for Roglic-angrebet var Trek-franskmanden Julien Bernard kommet først ind på den afsluttende stigning, mens han blev jagtet af Rémi Cavagna og Luis León Sánchez.

Ved foden af finalebjerget i Chiroubles havde Bernard cirka 11 sekunder ned til forfølgerne og et lille minut til feltet.

Cavagna blev sat ud af spillet med gearproblemer, men Sánchez fortsatte og fik kontakt med Bernard.

Begge blev dog opslugt, og i stedet tog storfavoritten Roglic over.

Med tre kilometer igen stak sidste års Tour de France-toer af og skabte med det samme et stort hul til de øvrige konkurrenter.

Det så legende let ud for Roglic, som havde god tid til at fejre sin sejr på målstregen efter de 187,7 kilometers kørsel.

Før etapen valgte Søren Kragh Andersen at trække sig fra løbet. DSM-holdet begrundede det med, at Kragh døjer med et mindre problem med ryggen.

Etapeløbet slutter søndag i Nice.