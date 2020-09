Roglic udbygger føring til presset Bernal i Touren

Kun landsmanden Tadej Pogacar kunne følge med Roglic, og de kom ind i samme tid.

Samlet er Bernal nu treer i klassementet - 59 sekunder efter Roglic i den gule trøje. Pogacar er samlet toer - 44 sekunder efter Roglic.

De tre førende ryttere i Touren var dog over seks minutter efter etapevinderen. Og i kampen om etapesejren blev der også blev udkæmpet en flot kamp om placeringerne.

Colombianeren Dani Martinez (EF) viste flot kørsel og vandt etapen, da han var bedst, da det gik stejlt opad til slut.

Trods konkurrencen fra to Bora-ryttere, Maximilian Schachmann og Lennard Kämna, viste Dani Martinez sig stærkest på de sidste meter.

Schachmann havde længe lignet en vinder af etapen, men han blev hentet til slut.

Kämna forsøgte at stikke først i spurten med Dani Martinez, som kørte kontra og overhalede tyskeren på de sidste meter.

Colombianeren, som for nylig vandt Critérium du Dauphiné, var på papiret den bedste klatrer af de tre ryttere, der var med i finalen.

Tidligere i løbet var Dani Martinez med i dagens store udbrud, som kom i stand efter hård kamp og angreb på angreb både fra feltet og tidlige udbrydergrupper på samme tid.

Julian Alaphilippe (Quick-Step) spillede en hovedrolle i den første gruppe, som siden fik selskab af flere andre enklaver - og ved den store samling omkring 130 kilometer fra mål talte 17 ryttere.

På det tidspunkt var feltet sadlet op og lod gruppen køre afsted uden fare for klassementsrytterne.

Derfor kom deres forspring op på over ni minutter, og der var lagt op til to løb i løbet: Et om etapesejren og et om tidsforskelle mellem klassementsfolkene i finalen.

Finalen blev dog uden klassementets nummer 13 inden etapen, Bauke Mollema (Trek), som måtte udgå, efter at han styrtede i et ellers ufarligt sving og med ro i feltet.

Romain Bardet var også involveret i styrtet, men han kom dog tilbage til feltet, inden franskmanden mistede tid til flere af rivalerne på den sidste stigning.