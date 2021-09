Roglic sætter konkurrenter på plads og tager førertrøjen

Det står klart, efter at den 31-årige slovener onsdag vandt en bjergrig og regnfuld 17. etape og overtog løbets røde førertrøje.

Jumbo-Visma-kaptajnen kørte de sidste syv kilometer alene op ad sidste stigning, efter at han havde sat Egan Bernal (Ineos) på plads.

Sepp Kuss sørgede 1 minut og 35 sekunder efter Roglic for en dobbeltsejr til Jumbo-Visma ved at vinde forfølgernes spurt foran Miguel Ángel López (Movistar) i en gruppe, der nåede at opsluge Bernal inden stregen.

Roglic overtager førertrøjen fra nordmanden Odd Christian Eiking (Wanty), der som ventet ikke kunne sidde med, når det for alvor gik op ad.

I den samlede stilling har Roglic 2 minutter og 22 sekunder ned til Enric Mas (Movistar) og 3 minutter og 11 sekunder til Miguel Ángel López (Movistar).

Etapen var en 186 kilometer lang sag med fire stigninger, der sluttede på Lagos de Covadonga.

Grand Tour-etaper som den byder som regel på et udbrud, der tidligt får lov til at køre væk, men sådan gik det ikke helt onsdag.

Flere forsøgte ellers, men det var først efter cirka 80 kilometer, ved foden af dagens første kategori 1-stigning, at en egentlig gruppe kom afsted. Der opstod dog samling igen på vej ned af bjerget.

På dagens anden kategori 1-stigning blev løbet så for alvor åbnet. Egan Bernal angreb, og fik Primoz Roglic med sig.

Samtidig kom Odd Christian Eiking i problemer, og det stod efterhånden klart, at nordmandens dage i løbets røde førertrøje var talte. Især efter at han var med i et styrt ned ad næstsidste stigning.

Ingen kunne følge med den stærke Bernal-Roglic-duo, som ramte bunden af dagens finalestigning, Lagos de Covadonga, med cirka halvandet minut ned til de nærmeste forfølgere.

Godt syv kilometer fra stregen kunne Bernal ikke længere følge med Roglic, og dermed var slovenerens 14. etapesejr i en Grand Tour en realitet samtidigt med, at han øgede til rivalerne.

Torsdag venter der rytterne endnu en bjergetape. Denne gang med 163 kilometer fra Salas hen over fire stigninger - inklusiv målstregen på Altu d'El Gamoniteiru, der er uden for kategori.