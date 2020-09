Roglic jagter flere sekunder: Forspring er aldrig nok

Det skyldes ikke mindst det element af uberegnelighed, der er i enkeltstarten på næstsidste etape.

Hvem er bedst på en rute, der er en blanding af flad landevej og en lang, stejl stigning? Og hvor stort et forspring er nok for Roglic for at føle sig tryg?

- Den tid, du har, er aldrig nok, siger Primoz Roglic.

- Når du har noget, vil du have mere. Hvert eneste sekund er et sekunds yderligere forspring. Jeg var glad for mit forspring før (onsdagens etape, red.), og jeg er endnu gladere for det nu, lyder det fra Roglic.

Han skal dog også holde tungen lige i munden torsdag i Tourens sidste store bjergprøvelse.

Her gælder det 175 kilometer med fem kategoriserede stigninger, deriblandt Col de Glières uden for kategori.

- Arbejdet er ikke gjort endnu, for der er stadig nogle meget hårde etaper forude, siger Primoz Roglic.

Han har 1 minut og 26 sekunder ned til nummer tre, Miguel Ángel López, mens Richie Porte på fjerdepladsen halter godt tre minutter efter.