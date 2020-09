Roglic græd efter nederlag: Jeg manglede kræfterne

Men da kameraerne var væk efter lørdagens Tour de France-enkeltstart, måtte den 30-årige slovener knibe en tåre i skuffelse over at have sat en tilsyneladende sikker Tour-sejr over styr.

- Jeg har grædt over det. Det var ikke, hvad jeg håbede. Men jeg kan ikke ændre det, siger sloveneren, da han har fået begivenhederne lidt på afstand.

- Jeg havde ikke den bedste dag. Tadej var bare meget bedre. Han kørte i en anden verden og fortjener afgjort sejren. Selv om jeg er skuffet over resultatet, kan jeg stadig være stolt over andenpladsen, siger han.

Roglic blev slået med 1 minut og 56 sekunder af landsmanden Tadej Pogacar, som overtager førertrøjen og bliver hyldet som vinder af løbet efter søndagens paradeetape.

Efter at have ført løbet de seneste 11 dage må Roglic altså se sig vippet af pinden i sidste øjeblik. Han erkender dog, at der ikke var noget, han kunne stille op på etapen.

- Jeg havde tiderne i øret hele tiden. Men jeg kunne ikke presse mig selv så meget, som jeg gerne ville.

- Det er selvfølgelig bedre, når du hører, at du er foran. Jeg bare tabte og tabte.

- Jeg kunne kun håbe, at han (Pogacar, red.) også ville have nogle svære øjeblikke, så jeg gav alt helt til målstregen. Men jeg var langt fra, konstaterer Roglic.

Han kørte på et Jumbo-Visma-hold, som mange har udnævnt til Tour de Frances bedste.

Længe så det da også ud til at kunne bære Roglic til den samlede sejr. Men selv det stærkeste er ikke til nogen gavn på en enkeltstart.

- Jeg er ked af det på holdets vegne. Jeg levede ikke op til det, vi alle håbede. Men jeg kæmpede sammen med holdet hver dag, og jeg er stolt af dem og den præstation, vi har leveret i de seneste tre uger, siger Roglic.

Hvad der skal ske i resten af sæsonen, og om han vil forsøge at tage revanche i Tour de France til næste år, har han ikke overblik over så kort tid efter den monumentale skuffelse.

- Jeg har vist brug for at tage lidt fri og tænke over, hvad der skal ske herfra. Det har jeg ikke haft tid til at tænke over, siger Primoz Roglic.

Han bliver søndag hyldet for sin andenplads på Champs-Elysèes i Paris. Richie Porte slutter som nummer tre.