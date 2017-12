Rørt Usain Bolt bliver hyldet med statue

Det er Jamaicas regering, der har bestilt og betalt for statuen, og det var premierminister Andrew Holness, der trak tæppet væk ved præsentationen.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det her er et af de største øjeblikke i min karriere. Jeg har ingen ord for, hvordan det er at få en statue foran nationalstadionet, hvor det hele startede. Jeg er bare meget glad og lykkelig, siger Usain Bolt.

Statuen er lavet af den jamaicanske kunstner Basil Watson, og den forestiller Bolt i sin varemærke-vinderpositur "Lightning Bolt".

Præsentationen af statuen får Bolt til at se endnu mere positivt tilbage på sin karriere, som sluttede i august, da han blev skadet i stafetfinalen ved VM i London.

- Det har været det hele værd. Alle nederlagene, skaderne, alt jeg har været igennem, det har været det hele værd. Det er vidunderligt at kunne se tilbage på sådan en karriere, jeg er stolt af mig selv, siger Usain Bolt.

Usain Bolt vandt 14 VM-medaljer - 11 af guld - og otte OL-guldmedaljer i sin karriere. Han vandt også en niende OL-guldmedalje, men den blev taget fra ham, da stafetkollegaen Nesta Carter blev testet positiv for doping.

Usain Bolt har verdensrekorden i 100-meter-løb og 200-meter-løb. Rekorderne lyder på henholdsvis 9,58 sekunder og 19,19 sekunder.