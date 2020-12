Rørt Heindahl: Vi har været igennem så meget

Det danske kvindelandshold i håndbold har været meget igennem de senere år, og derfor havde mange af spillerne også svært ved at holde tårerne tilbage, da sejren over Rusland var i hus ved EM, så semifinalebilletten var sikret.

En af dem var stregspiller Kathrine Heindahl, som har været med hele vejen gennem de mange nedture.

- Det er helt vildt. Der er rigtig meget, som kommer op i en, i forhold til hvordan det sidste år har været. Så det er bare sindssygt stort, siger hun efter sejren, som sender Danmark i semifinalen mod Norge på fredag.

- Det at misse OL-kvalifikationen, som vi havde kæmpet for i flere år, fordi det glippede i 2016, var hårdt. For vi havde fornemmelsen af, at vi kunne være med mod de bedste, og alligevel blev det til en niendeplads.

- Så at vi et år efter står og nærmest tæver russerne ud af banen for at få denne her semifinale. Det har jeg ikke ord for, siger Heindahl.

For tæv var præcis, hvad russerne fik. Både fysisk og på måltavlen.

- Det er ikke ret tit, man ser nogen slå russerne, som vi gjorde i dag, lyder det fra Heindahl, der som den eneste dansker har sin dagligdag i Rusland hos CSKA Moskva.

- Vi blev ved med at sætte dueller op mod dem, som vi vidste var mest trætte, og over 60 minutter havde de jo ikke mange muligheder for at være med i kampen.

- Det bliver lidt sjovere at komme hjem i klubben.

Den suveræne sejr gav igen mulighed for at skifte en del ud til sidst for Jesper Jensen. En af dem, som kom ind, var Laura Damgaard, der kun kom med til EM, fordi Helena Elver blev skadet kort før EM.

Damgaard havde efterfølgende også svært ved at rumme, hvad hun lige havde været med til.

- Det er uden sammenligning det vildeste i min håndboldkarriere. Det er for sindssygt, lyder det fra den unge Viborg HK-bagspiller.