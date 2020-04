Roer humper sig tilbage på OL-sporet efter trafikulykke

Da varevognen ramte ham, kunne livet have været slut. Men sådan gik det heldigvis ikke for den 21-årige roer Bastian Secher, som nu har indledt sin kamp tilbage mod fuld førlighed og en plads i fireren uden styrmand ved OL i 2021.

- Det er et kæmpe setback at gå fra at træne 25 timer om ugen og til at ligge i sengen nærmest konstant.

- Men nu er mit fokus helt klart på delmålene på vejen tilbage mod en plads i båden, siger Bastian Secher.

I begyndelsen af april blev han ramt af en varevogn i en venstresvingsulykke.

Resultatet var et brækket højre lårben, brud på seks ribben, en punkteret lunge og to brækkede underarmsknogler i venstre arm.

Efter 12 dage i hospitalssengen kom han i sidste uge hjem til sine forældre, hvor han er afhængig af en kørestol for at bevæge sig længere end de helt korte humpeture på én krykke.

- Det vigtige er, jeg har livet i behold. Lægerne fortalte mig, at hvis jeg ikke havde været så stærkt bygget, kunne jeg have mistet livet, siger Bastian Secher.

Efterhånden må han igen lægge lidt vægt på det brækkede ben, og nu har han sat fokus på at komme tilbage til fuld styrke fremfor at tænke over den OL-drøm, som måske er knust.

Roning kræver en enorm fysik, og Bastian Secher er i kapløb med tiden.

- Det er svært at vurdere, hvornår jeg kan tage hvilke skridt. Det kommer blandt andet an på, hvornår jeg får mere følelse i ben og arme, og hvornår ribbenene er klar. Det kan være meget individuelt, men udsigterne er gode, fordi jeg er ung og i god form, siger han.

Følelsen i arme og ben er påvirket af den smertestillende medicin, han indtager.

- Det handler om at bygge langsomt på. Jeg håber, jeg kan sidde i en båd igen og begynde at ro om allersenest tre måneder. Det håber jeg er tids nok.

Derfra er spørgsmålet, om han er god nok til at bevare sin plads i båden, hvor også Joachim Sutton, Tobias Kempf og Fred Vystavel sidder. Eller om OL-satsningen skal finde en ny fjerdemand.

- Det hele kommer an på en prøve og en vurdering fra trænerne. Hvis jeg fysisk ikke er god nok, er det jo slet ikke værd at bruge tid på for de andre.

- Mentalt har jeg dog ikke ændret mig. Det her er et setback, og nu må jeg få så meget ud af det som muligt. Det handler om at sætte sig realistiske delmål, så det er værd at være i.

- Lige nu handler det ikke om at nå op på 25 timers træning om ugen. I første omgang bliver det på et tidspunkt et spørgsmål om at øge fra 15 til 20 minutters cykling, siger Bastian Secher.

Han må inden længe sætte sig på cyklen igen og tråd for tråd kæmpe sig tilbage mod OL.