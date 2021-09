Roer efter VM-bronze: Diskusprolaps gør ondt hver dag

Det har været en lang sæson for Pernille Knudsen, der har kæmpet med skader og genoptræning, og der var ingen tvivl om, at det var et stort resultat for den unge roer.

- Det er en følelse af lettelse at kunne bevise over for forbundet, mig selv og alle andre, at jeg satme godt kan ro stærkt, selv om jeg har en diskusprolaps i min nakke.

- Jeg har ondt hver dag, men jeg lægger det til side, så snart jeg går på vandet, og så må min fysioterapeut håndtere det resten af vejen, siger hun.

Pernille Knudsen fik en god start og lå nummer to, men faldt så ned på tredjepladsen, hvor hun formåede at holde pladsen hjem og snuppe bronze foran den tjekkiske konkurrent.

- Jeg kiggede ud til siden og kunne se, at jeg lå nummer tre, og så tænkte jeg, at jeg bare skulle holde den her, udtaler roeren efter løbet.

Ungarn vandt 1000-meteren suverænt, mens Storbritannien tog sølv.

Søndag skal Pernille Knudsen ro finalen 500 meter firerkajak med Julie Funch, Sara Milters og Bolette Iversen, og det ser hun frem til.

- Jeg glæder mig sindssygt meget til at komme tilbage i fireren. Vi har ikke de helt store forventninger, men vi er i finalen, og så kan alt ske, siger hun.