Rønnow stræber ikke efter et sommerskifte til Brøndby

Rønnows tidligere klub Brøndby, som vandt det danske mesterskab i den forgangne sæson, er blevet nævnt som en mulig destination denne sommer, men det er slet ikke planen for den Frankfurt-ejede målmand.

Frederik Rønnow fik en af de tre målmandspladser, der er i den danske EM-trup, og det var et stort lyspunkt efter en hård sæson i den tyske Bundesliga for Schalke 04.

- Jeg synes, det virker urealistisk. Det er ikke det, som jeg stræber efter. Jeg er sindssygt glad for Brøndby, og jeg sad og jublede, da de blev danske mestre. Men jeg tænker ikke, at det er aktuelt.

- Jeg tænkte nok, jeg skulle få spørgsmålet, fordi sådan er I herhjemme. I ved ikke så meget om, hvad der foregår dernede. Men det er fint nok, siger Rønnow.

I tonefaldet på sit svar kan Rønnow virke lettere fornærmet over overhovedet at få spørgsmålet om at vende retur til dansk fodbold netop nu.

Det skyldes måske mest af alt, at han føler, at han har meget mere at bevise i sin udlandskarriere, som har budt på mange udfordringer gennem de seneste tre år.

- Som udgangspunkt vil jeg blive i udlandet, men du ved aldrig. Jeg lukker jo ikke nogen døre. Men det er som udgangspunkt der, jeg står lige nu. Det er sådan, det er.

- Men jeg må også erkende, at det ikke er nemt. Det har jeg set i de seneste par år. Der er så få pladser på målmandsposten, og der er rigtig mange, der vil have dem, så der er altid et puslespil, der skal gå op.

- Det handler også om timing og netværk. Men udgangspunktet er 100 procent, at jeg bliver i udlandet, fastslår Rønnow.

Rønnow og Schalke 04 rykkede ud af Bundesligaen efter en sæson uden mange højdepunkter og spilletid til danskeren. Han spillede 11 kampe i Bundesligaen, den seneste i begyndelsen af april.

- Selvfølgelig har det været hårdt. Primært da jeg ikke spillede. Men det er oftest i de hårde tider, man lærer mest om sig selv. Jeg har måske lært lidt for meget om mig selv i de sidste to-tre år nede i Tyskland.

- Det har været lidt op ad bakke langt hen ad vejen. Men i sidste ende har jeg ikke haft svært ved at motivere mig på trods af de mange tabte kampe og det skæve forløb dernede, siger Rønnow.

Han understreger, at han føler sig i god form før EM, og han er klar, hvis han skulle få chancen.

Danmark spiller sin første EM-kamp mod Finland lørdag aften i Parken.