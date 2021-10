Rødt kort kostede mest blandt FCK's mange fejl

Selv om FCK samtidig spillede en kamp under niveau og med masser af personlige fejl, så bar det røde kort størst skyld i nederlaget på 1-2.

- Vi lavede mange fejl på vores centrale midtbane, og det gav dem en fornemmelse af, at der var noget at komme efter.

- De kunne køre nogle giftige omstillinger på os, men det blev kampafgørende, at vi måtte spille over 80 minutter i undertal, siger FCK-træneren og sætter ord på Grabaras røde kort.

- I de seneste kampe har han ageret rigtig godt ude foran sit felt, men det er ærgerligt, at han endte med at bruge hænderne, da han var endt derude og ikke kunne nå at gøre det om.

- Det var måske ikke den rigtige beslutning at gå ud, men det kan man altid sige, når det gik, som det gjorde.

Jess Thorup fortæller, at han nu vil overveje, om den indskiftede reservemålmand Karl-Johan Johnsson også skal stå i Superligaen, så han kan holde sig klar til kampene i Conference League, hvor førstemålmand Grabara vil have karantæne.

FCK's ti mand spillede sig en anelse op og fik reduceret til 1-2 i anden halvleg, og det ærgrer Thorup, at det ikke blev til point.

- Vi kunne have gjort det her til en magisk aften. Vi prøvede langt hen ad vejen at skabe noget ud af, hvad der reelt så helt umuligt ud med en mand i undertal og to mål nede, siger Thorup, som nu kan konstatere, at Paok er gået foran med et point i Conference League-gruppen.

Derfor bliver der tæt kamp om de to øverste pladser i de sidste tre runder af gruppespillet, hvor Slovan Bratislava og Lincoln Red Imps også er med.

- Vi havde en rigtig god mulighed for at lægge os rigtig lunt i svinget, men nu er gruppen helt åben igen. Det bliver formentlig først afgjort i sidste spillerunde.