Rødovre lægger afstand til Odense i Metal Ligaens bund

Efter godt en fjerdedel af grundspillet i Metal Ligaen i ishockey tegner der sig et billede af, at Rødovre Mighty Bulls og Odense Bulldogs godt kan blive holdene, der skal slås om den ottende og sidste plads i slutspillet.

Forud for onsdagens indbyrdes møde lå de to hold henholdsvis nummer otte og ni i tabellen, og med en sejr på 5-3 åbnede Rødovre et hul på 3,5 point til fynboerne på sidstepladsen.

Odense har kun hentet 9 point i sæsonens første 14 kampe, mens de 3 point til Rødovre sender forstadskøbenhavnerne op på 12,5 point for 13 kampe.

De halve point skyldes, at coronapandemien har ført til aflysning af nogle kampe, og her er de to hold blevet tildelt 1,5 point hver.

Onsdag tog Rødovre føringen med to mål på 14 sekunder i slutningen af første periode. Da holdet midtvejs i anden periode gjorde det til 3-0, begyndte det for alvor at dufte af hjemmesejr.

Odense fik reduceret til 1-3, men inden anden periode var slut, havde Rødovre bragt sig foran med tre igen.

Lukas Nielsen blev dobbelt målscorer for fynboerne med sin anden reducering kort inde i tredje periode, men tættere på kom gæsterne aldrig.

Hjemmeholdet scorede til 5-2 med under et minut igen, og Odenses tredje reducering i kampen var nytteløs syv sekunder før tid.

Frederikshavn White Hawks skulle efter planen have lagt is til kampen mod Rungsted Seier Capital, men grundet coronanedlukningen af syv nordjyske kommuner er Frederikshavn lige nu forhindret i at spille kampe.

I onsdagens anden kamp måtte der overtid til at afgøre opgøret mellem Herlev Eagles og Sønderjyske.

Selv om Herlev var foran to gange, endte det med en udesejr til sønderjyderne på 3-2 efter forlængelse.