Rødovre fortsætter sløj stime med nordjysk dukkert

Nederlaget var ikke i sig selv uventet mod nordjyderne, der som sædvanlig spiller med om placeringerne helt i toppen af rækken.

Men ti kampe inde i sæsonen havde træner Thor Dreslers tropper formentlig håbet på mere end de blot syv point, det er blevet til.

Den beskedne pointhøst placerer Rødovre som aktuel bundprop med fire point op til nærmeste hold i tabellen.

Dukkerten i Aalborg blev grundlagt i første periodes sidste fem minutter, hvor hjemmeholdet scorede tre gange.

Patrick Bjorkstrand åbnede scoringen og fik hurtigt selskab af Martin Højbjerg og Jeppe Jul Korsgaard i klubben af målskytter.

Nicklas Carlsen og Ryan Lowney gav gæsterne nyt håb med to scoringer i anden periode, som bragte stillingen op på 2-3.

Men da Martin Højbjerg kort efter udnyttede et powerplay og scorede for anden gang, var Aalborg igen foran med to mål.

For Rødovre var der kun tilbage at satse alt i tredje periode. Men den reducering, der kunne have genoprettet spændingen, kom aldrig.

Heller ikke da Dresler to minutter før tid hev målmand John Muse af isen og erstattede ham med en ekstra markspiller.

For Rødovre nåede ikke at etablere et pres, inden Jeppe Jul Korsgaard havde afgjort kampen ved at sende pucken i det mennesketomme mål.

Aalborgenserne er på andenpladsen i rækken med 20 point for 11 kampe.