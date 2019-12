Rødovre får bøde og langer karantæner ud til egne fans

Ishockeyklubben Rødovre Mighty Bulls har uddelt karantæner til 25 af holdets egne fans, skriver Rødovre Lokal Nyt.

Desuden har Danmarks Ishockey Union straffet Rødovre med en bøde på 50.000 kroner og to kampe uden tilskuere i "sumpen", der er et område for de mest inkarnerede fans på Rødovres hjemmebane, i de to næste kampe.

Det bekræfter ishockeyunionen over for Ritzau.

Det hele sker som konsekvens af, at tilskueruroligheder afbrød kampen mellem Rødovre og Rungsted Seier Capital fredag aften i Rødovre Centrum Arena.

Det fik sikkerhedspersonalet i Rødovre Centrum Arena til at føre flere personer ud af arenaen, hvor der opstod uroligheder, og en person blev anholdt.

Ifølge Rødovre-direktør Bjørn Sørensen har klubben udpeget 25 personer, som får karantæne fra holdets kampe.

- Vi har fået nogle gode videobilleder og kan tydeligt udpege 25 personer, og de har intet med Brøndby IF at gøre, som rygterne ellers lyder på. Det er vores egne, og alle 25 får karantæne. Jeg vil ikke se dem i vores eller andre ishockeyhaller.

- Vi er i fuld gang med at give dem besked, og det har betydet, at en af dem har lovet mig flade øretæver. Jeg er virkelig træt af dem, sagde han ifølge Rødovre Lokal Nyt mandag.

Over for Ritzau fortæller han, at 14 af dem er blevet udelukket i resten af sæsonen, mens 11 er blevet udelukket i et år og dermed først må møde op til Rødovres kampe igen i 2021.

- De er orienteret i deres mailbokse, og så tager vi den derfra, siger Rødovre-direktøren til Ritzau.

Bjørn Sørensen fortalte til Rødovre Lokal Nyt, at klubben er blevet straffet af Danmarks Ishockey Union med bøden og kampene uden tilskuere i området bag det ene mål.

Det er de oplysninger, som bekræftes. Ishockeyunionen kommer med en officiel udmelding kort inde i det nye år.

I første omgang meddelte Danmarks Ishockey Union, at holdet ikke måtte have tilskuere med til udekampen mod Rungsted, der blev spillet søndag - to dage efter urolighederne.

Rødovre tabte de to kampe til Rungsted.