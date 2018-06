Rødovre-boss: Lars Ellers NHL-triumf giver os et boost

Derfor skal Washington Capitals-spilleren, der natten til fredag dansk tid var med til at vinde NHL, en tur til Rødovre og vise Stanley Cup-trofæet frem.

Jørgen Illemann, der i dag er sportschef i Rødovre Mighty Bulls, var formand i Rødovre Skøjte og Ishockey Klub (RSIK), da Lars Eller var ungdomsspiller i amatørafdelingen.

Han fortæller, at man i hele klubben er stolt over Lars Ellers bedrift.

- Det giver klubben et kæmpe boost. Han er allerede i dag hængt op på plakat som en legende. Det vil også give kommunen et boost at få pokalen til Rødovre. Den skal formentlig vises frem i Rødovre Centrum.

- Og man kan håbe, at det giver noget blod på tanden, så der sker et boost i amatørklubben i forhold til at rekruttere nye spillere, siger Illemann.

Lars Eller begyndte som lille dreng at spille ishockey i Rødovre, og han viste hurtigt sit potentiale.

- Jeg husker ham allerede dengang som en ærgerrig spiller, der var bundseriøs.

- Tidligt i forløbet blev han rykket en årgang op. Og da han var U14-spiller spillede han på U16-holdet. Allerede dengang var han foran sine alderssvarende holdkammerater.

- Han var dygtig, og han havde den vildskab, der skulle til. Man kunne se på ham, at han ville det på den rigtige måde. Han var ærgerrig og trænede hårdt, fortæller Illemann.

Som søn af den tidligere ishockeyspiller Olaf Eller fik Lars Eller gode forudsætninger for at blive til noget.

- Lars kommer af en ishockeyfamilie og har tidligt fået ishockeyskøjteløbet ind. Det er en vigtig parameter, når du er så lille.

- Dem, der er dygtige til at løbe på skøjter som små og er startet tidligt, de har en fordel frem for deres holdkammerater. De kan løbe forbi dem med pucken og er bedre til at holde fast i den.

- Lars trænede godt og hårdt dengang sammen med blandt andre Mikkel Bødker fra den samme årgang. De var noget specielt, forklarer Illemann.