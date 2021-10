Rødovre Mighty Bulls skifter ud på trænerposten

Rødovre Mighty Bulls ligger sidst i Metal Ligaen, og det får nu konsekvenser for Thor Dresler.

Cheftræneren har således mistet sit job. Det skriver klubben på sin hjemmeside tidligt torsdag eftermiddag, og siden er det blevet offentliggjort, at svenske Magnus Sundquist overtager posten.

Magnus Sundquist trænede også Rødovre fra 2008 til 2011. Siden dengang har han været været træner i Norge og Sverige.

Rødovre oplyser, at Thor Dresler har været vellidt og professionel i sin tid i Rødovre.

- Til trods for dette er sæsonstarten resultat- og spillemæssigt ikke tilfredsstillende, og vi ser holdet og spillerne til at have potentiale og styrke til mere.

- Derfor mener vi, at der er brug for ny inspiration, nye tanker og en ny stemme på trænerbænken til at sparke energi ind, så holdet kan nå klubbens målsætning om at kvalificere sig til slutspillet, skriver klubben.

Thor Dresler har været cheftræner i Rødovre siden marts 2020. Før det var han assistenttræner i Esbjerg Energy gennem flere sæsoner.

Den nye mand på trænerposten, Magnus Sundquist, ser frem til at tage arbejdshandskerne på. Han mener, at Rødovre skal op blandt de fire bedste i Danmark, og det var en let beslutning at takke ja, da muligheden bød sig.

- Dels fordi jeg elsker Rødovre, dels fordi jobbet og kulturen i klubben er spændende, og så har jeg en stor tro på, at jeg kan flytte holdet til en højere placering med det spillermateriale og det potentiale, som jeg ser, der er i det hold, vi har nu, siger Sundquist.

Rødovre har syv point efter 12 kampe. Der er fire point op til Rungsted Seier Capital på næstsidstepladsen.