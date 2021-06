Rødhvid hjemmebane skruer forventninger op

Men en slutrunde på hjemmebane bør alligevel kaste gode resultater af sig for Danmark, mener flere tidligere landsholdsprofiler.

Preben Elkjær har selv mærket fordelen i at stå på et dansk nationalstadion, og den fornemmelse skal overføres til EM.

- Parken tænder bare danske fodboldspillere. Det har det altid gjort. For danskere er det noget helt specielt at spille i Parken. Sådan var det også i min tid.

- Det var næsten umuligt for modstanderne at vinde i Parken. Det sker meget sjældent, siger den tidligere angriber, der i dag arbejder som ekspert for Viaplay.

Kigger man på statistikken for de 14 værtsnationer ved EM og VM fra årtusindskiftet og frem, er hjemmebanefordelen imidlertid ikke entydig.

Syv af værtsnationerne er gået videre fra det indledende gruppespil som nummer et, mens en enkelt er gået videre som toer.

Men 6 af de 14 seneste værter er røget ud efter de indledende kampe som nummer tre eller fire i gruppen.

Med hjemmebanefordelen følger også en større favoritværdighed og et øget pres. Men landstræner Kasper Hjulmand ser det som et plus for de danske chancer.

- Det er en fordel, at der er tilskuere, siger han.

- Jeg tror, at kropssproget og intensiteten i presspillet og det direkte spil, alle de ting, der spiller med publikum, det gør fodbold specielt.

- Energien udefra giver holdet energi og omvendt. Den synergi sammen med godt spil er det, som skaber de gode fodboldoplevelser.

Coronareglerne i Danmark tillader indtil videre kun arrangørerne at åbne for 15.900 tilskuere til de tre gruppekampe.

Men genindførelsen af fans på de danske superligastadioner i foråret har vist, at endnu færre end det sagtens kan skabe en intens lydkulisse, mener tidligere midtbanespiller Martin Jørgensen.

- Havde du spurgt mig inden corona, ville jeg have sagt, at 16.000 er et halvtomt stadion i Parken, siger Viaplays fodboldekspert.

- Sådan var det jo, når vi spillede venskabskampe. Der var halvtomt, og de lukkede flere afsnit. Nu er hele stadion åbent, og jeg tror, at det gør forskellen. Det virker af mere, når man ser det, og det virker af mere, når man hører det.

Meget tyder dog på, at de danske indrejserestriktioner under coronapandemien får stor betydning for, hvilke fans der kan tage til Danmark for at se fodbold.

Finland er gul i den danske rejsevejledning, og landets fans kan derfor rejse til Danmark uden at sidde i karantæne, hvis de er testet negative.

Anderledes forholder det sig for belgierne, der kommer fra et orange land og mødes med karantænekrav, medmindre de er tidligere smittede eller færdigvaccinerede.

Og Rusland, der hverken er et EU- eller Schengenland, ser ud til at få mere end svært ved at hive fans fra hjemlandet med til slutrunden.

I den potentielt afgørende tredje gruppekamp mod Rusland kan det blive en væsentlig fordel at slippe for 2000 højtråbende russere, mener Preben Elkjær.

- Det er ærgerligt, men sådan er det bare. Jo færre modstandertilskuere, der er, jo større en fordel er det. Du spiller på hjemmebane og for dine tilskuere. Du kigger op på dem, du ser dem sidde der og kan høre dem råbe.

- Man lægger ikke mærke til det under kampen, men når man varmer op og kommer ind på stadion. Puha, det giver så meget, siger Elkjær.

De kringlede rejseregler i de forskellige værtslande er til gengæld en stor belastning for turneringen, mener landsholdslegenden Michael Laudrup, der under VM deler arbejdsplads med Elkjær og Jørgensen på Viaplay.

- Det er et af de kæmpe problemer, der er. Restriktionerne er - om ikke uoverskuelige, så skal du i hvert fald kunne sætte dig meget ind i dem.

- Fra A til B til C kommer det an på, hvor du rejser fra og til, og der håber jeg bare, at alle lande finder fælles fodslag, inden vi starter, siger han.

Danmark åbner EM mod Finland på lørdag. Dernæst venter hjemmekampe mod Belgien og Rusland.