Rockertilknytning kan bremse Patrick Nielsens boksekarriere

Optagelsen i rockerklubben Satudarah bliver et problem, hvis Patrick Nielsen vil have bokselicensen tilbage.

Tilknytningen til rockerklubben Satudarah kan betyde, at Patrick Nielsen ikke kan generhverve sin professionelle bokselicens i Danmark.

Nielsen har hidtil haft licens hos Dansk Professionelt Bokse-Forbund (DPBF), men det er stærkt tvivlsomt, om den bliver fornyet, hvis den 29-årige bokser vil tilbage i ringen.

I DPBF's regulativer fremgår det, at forbundet kan fratage boksere deres licens, hvis de "gør sig skyldige i handlinger, der skader den professionelle boksnings anseelse og omdømme".

Forbundets formand, Jesper D. Jensen, bekræfter, at det kan betyde, at Nielsen bliver afvist, hvis han vil have licensen tilbage.

- Det må vi se på til den tid, hvis han søger licens. Men det tyder på det, skriver Jesper D. Jensen til Ekstra Bladet.

Patrick Nielsen fortalte søndag i et interview med B.T., at han er blevet optaget som såkaldt "prospect" i den berygtede rockerklub.

Det betyder dog ikke, at han har indstillet sig på at vinkel endegyldigt farvel til boksekarrieren, der har budt på 30 sejre i 33 kampe.

- For mit eget vedkommende er der ting i ringen, som jeg gerne vil have hævnet. Hvis folk stadig er friske, skal jeg nok sige ja til det. Det er ikke noget problem. Men vi får at se, hvad tiden viser. Der er masser af tilbud, siger han til B.T.

Patrick Nielsen var senest i ringen i oktober sidste år, hvor han besejrede Armen Ypremyan ved et stævne i Gilleleje.