Robinho forlader klub efter en uge på grund af voldtægtssag

Den brasilianske fodboldklub Santos har sammen med Robinho besluttet at ophæve den tidligere Real Madrid-spillers kontrakt efter bare en uge i klubben.

Det oplyser Santos fredag lokal tid på Twitter i en meddelelse.

Det sker, efter at flere sponsorer har truet med at trække støtten til klubben for at skrive kontrakt med spilleren, der er dømt for voldtægt i Italien.

36-årige Robinho begyndte sin karriere i Santos, og han har siden været forbi storklubber som Real Madrid, Manchester City og AC Milan. Han har også spillet 100 kampe for det brasilianske landshold.

Robinho skrev i sidste uge under på en korttidskontrakt med Santos, men nyheden blev mødt med forsagelse blandt både fans og sponsorer på grund af hans voldtægtssag.

- Santos og Robinho er blevet enige om at ophæve kontrakten underskrevet 10. oktober, så spilleren udelukkende kan koncentrere sig om sit forsvar i retten i Italien, skriver klubben i meddelelsen.

En italiensk domstol fandt i 2017 fodboldspilleren skyldig i at have deltaget i en gruppevoldtægt af en 22-årig albansk kvinde på en natklub i Milano i 2013.

Han blev i den forbindelse idømt ni års fængsel.

Robinho har appelleret, og sagen er derfor stadig åben.

- Til Santos' fans og folk, der holder af mig. Stol trygt på, at jeg beviser min uskyld over for jer, siger Robinho i en video på sin Instagram fredag.