Robert Skov er klar til uvant position på landsholdet

Han er åben for at spille samme position i fremtiden. Også på landsholdet.

Det var overraskende for mange, da sidste sæsons topscorer i Superligaen, Robert Skov, pludselig startede på venstre back i sin nye klub, Hoffenheim.

- Det er ikke min beslutning, og jeg har også sagt, at jeg ikke er for fin til at spille noget, hvad enten det er i Hoffenheim eller på landsholdet, siger Robert Skov ved landsholdssamlingen i Helsingør.

Ifølge den 23-årige dansker er han blevet farligere efter skiftet til den nye position.

Han fortæller selv om flere situationer i de tre kampe som venstre back, hvor han var tæt på at være afgørende.

Mod giganterne fra Bayern München noterede danskeren sig også for den afgørende assist, der sikrede Hoffenheim en sejr på 2-1.

- Tallene er ikke dårlige. Målene kom ikke i de tre kampe, men det var tæt på. Jeg er egentlig kommet til flere farlige situationer som venstre back end højre kant og angriber, siger Robert Skov.

Jens Stryger Larsen, der normalt sidder på pladsen som venstre back, er ikke nervøs for Robert Skovs pludselige positionsskifte.

- Jeg føler mig ikke truet, men jeg ved, at konkurrencen er stor, og alle, der er med her, vil gerne spille, siger Jens Stryger Larsen.

Skov blev suveræn topscorer i sidste sæsons Superliga, hvor det blev til 29 mål. Her spillede han mest som højre kant i en 4-4-2 for FC København. Han mener, det er positivt at kunne agere flere steder på banen.

- Det kan være godt at spille forskellige positioner. Det er ikke sådan, at jeg er blevet fastlåst af at spille venstre back, siger Robert Skov.

Landstræner Åge Hareide har også noteret sig Skovs positionsskifte, og han er ikke afvisende over for, at Skov kan spille i forsvaret.

- Det er en mulighed, at vi kan bruge ham der, men vi skal have set ham nærmere an. Han har næsten altid spillet i højre side, hvor han har kunnet trække ind i banen med sin gode venstre fod, siger Åge Hareide.

Danskeren står noteret for seks kampe og to assister i Bundesligaen. Han har spillet to landskampe og scoret en enkelt pind mod Gibraltar som højre kant.