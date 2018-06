Robbie Williams og Ronaldo kaster glans over VM-åbning

- Jeg er så glad og spændt på at komme tilbage til Rusland til sådan en unik optræden, siger Robbie Williams.

- Jeg har lavet meget i min karriere, og at åbne et VM foran 80.000 fodboldfans og mange millioner verden over er en drengedrøm, siger han.

Fifa oplyser, at åbningsceremonien bliver anderledes end sædvanligt og denne gang vil have tungere fokus på musik.

Blandt de kunstnere, der skal underholde publikum på stadion, er også den russiske operasangerinde Aida Garifullina.

Brasilianeren Ronaldo, der blev topscorer, da Brasilien vandt VM i 2002, skal sørge for den sportslige VM-glans. Som aktiv var han med ved VM fire gange.

- Åbningskampen er altid meget symbolsk - det er det øjeblik, hvor man forstår, at det store øjeblik, man som spiller eller fan har ventet på i fire år, endelig er kommet, siger Ronaldo.

- Selvfølgelig er det også følelsesladet for værterne. Efter så meget hårdt arbejde er hele verden pludselig samlet i baghaven for at fejre kærligheden til fodbold.

- Jeg oplevede det i Brasilien for fire år siden, og jeg glæder mig til at dele glæden med russerne, lyder det fra manden med tilnavnet "o Fenômeno".

Åbningskampen torsdag eftermiddag står mellem Rusland og Saudi-Arabien.