Riwal nærmer sig økonomisk fundament for fortsættelse

Da det danske cykelhold Riwal mistede sin mednavnesponsor Readynez, måtte holdledelsen indlede en redningsaktion for at skrabe penge sammen til at kunne fortsætte i 2021.

En klar indikation på optimismen er, at holdet inden deadline 1. oktober sendte sin ansøgning om ProTeam-licens i 2021 til Den Internationale Cykelunion (UCI).

- Status er, at vi har sendt de 19.000 euro (cirka 140.000 kroner) til UCI for at søge licens som ProTeam per 1. oktober, fortæller Kromann til feltet.dk.

- Hvis vi ikke troede på, at vi vil lykkes, så havde vi ikke sendt pengene, men kontrakterne skal underskrives, og det sidste skal på plads. Til det er sket, kan noget selvfølgelig falde til jorden, men vi er tættere på, end vi var for en måned siden.

Sammen med holdets øvrige medarbejdere knokler han fortsat for at finde de sidste sponsorer, som skal sikre økonomien for den kommende sæson.

En pæn del af pengene kommer fra firmaet Securitas, der er trådt til som ny mednavnesponsor.

Riwal var onsdag til start i den belgiske semiklassiker De Brabantse Pijl, hvor svenske Lucas Eriksson blev nummer 18.

Holdet skulle også have kørt klassikeren Amstel Gold Race, men løbet blev aflyst grundet strammede coronarestriktioner i det område, løbet skulle køres.