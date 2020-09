Riwal får arbejdsro - men World Tour-drømmen er langt væk

Det er med til at lægge fundamentet for, at holdet også næste år kan køre på Pro-niveau, cykelsportens næsthøjeste. Men holdet er endnu ikke i mål med næste års budget, da coronapandemien sætter sine spor hos holdets partnere.

Det siger holdets direktør, Steffen Kromann.

- Den her aftale giver lidt arbejdsro, og den gør det også nemmere at forhandle med andre partnere, som kan se, at projektet består. Men vi agerer på et svært marked, hvor man kan gøre alt det rigtige, men det kan være vingeskudt alligevel.

- Vi har partnere, der er ramt og må springe over næste år, mens andre - de fleste - har det bedre og fortsat bakker op. Vi er ikke i mål endnu, men ud fra forudsætningerne er jeg meget fortrøstningsfuld og optimistisk, siger holddirektøren.

Til gengæld er det holdenes marked i den forstand, at rytternes forventninger til løn er faldet under coronakrisen.

- Man kan få bedre ryttere for færre penge. I min mailboks er der en masse henvendelser fra ryttere, som har tilbudt sig, og de kommer også fra World Tour-niveau, og det er til en anden pris, end vi har set tidligere. Så der er også nogen, som er desperate, siger Steffen Kromann.

Fra 1. september og resten af året har Riwal-rytterne frasagt sig løn som en hjælp til cykelholdet.

Riwal er et af verdens 19 Pro-hold, der er niveauet under World Touren. Økonomisk er det danske hold dog et stykke fra at måle sig med de bedste Pro-hold, eksempelvis de tre Pro-hold der aktuelt deltager i Tour de France.

- Vi ligger i den nederste tredjedel økonomisk blandt Pro-holdene. Vores budget er omkring 20 millioner, og vi skal fordoble det for at være tæt på nogle af de hold, som kører Tour de France lige nu, siger Steffen Kromann.

Holdets udtalte drøm om at være blandt deltagerne ved den danske Tour-start i 2022 er derfor langt væk.

- Der er få procents chance for, at vi er med. Økonomi er den helt store faktor. Jeg vil hellere sige, at vi når World Touren i 2023, og det er jo så efter, at Tour de France i Danmark er kørt. Jeg bliver nødt til at se mere langsigtet. Men det kan lade sig gøre, siger holddirektøren.

Det kræver dog, at holdet kan tiltrække en storsponsor, som vil forpligte sig til at være med i være flere år.

- Jeg tror, der bliver nogle World Tour-licenser ledige i løbet af det næste halve eller hele år. Så der kommer nogle muligheder.

- Med den rigtige samarbejdspartner om bord i 2021 så kan der være en mulighed for at nå World Touren i 2023. Men det kræver en virksomhed, som vil være med til at lave den langsigtede plan. I bund og grund er det et spørgsmål om økonomi, siger Steffen Kromann.

Danmark har også to cykelhold på niveauet under Riwal - det såkaldte kontinentalniveau. Det er ColoQuick og BHS-PL Beton Bornholm.