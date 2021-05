River Plate må sende markspiller i mål efter coronaudbrud

Et omfattende udbrud med coronasmitte har ramt den argentinske storklub, og holdets fire keepere i turneringen er alle testet positiv for covid-19.

Fodboldklubben River Plate er sandsynligvis tvunget til at sende en markspiller ind og vogte buret, når holdet natten til torsdag dansk tid skal spille gruppekamp i Copa Libertadores.

River Plate siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at klubben har spurgt Det Sydamerikanske Fodboldforbund, Conmebol, om dispensation til at indlemme to ekstra målmænd til truppen.

Conmebol siger til Reuters, at man har taget stilling til spørgsmålet, men hverken forbundet eller klubben har offentliggjort afgørelsen. Argentinske medier erfarer, at dispensationen er blevet afvist.

Er det sandt, betyder det, at River Plate, som er toer i sin gruppe i Copa Libertadores, er tvunget til at stille op med blot ti mand i kampen mod colombianske Santa Fe.

I alt er 20 River Plate-spillere siden fredag testet positiv for covid-19, mens andre er ude med skader.

Argentina nåede tirsdag en rekord i dødsfald, da 745 personer døde med coronavirus inden for et døgn. Det totale dødstal i landet er på 71.771 personer.