Rivaler må forberede sig på dansk småsnak i Tour-feltet

Aldrig tidligere har der været ni danske ryttere til start, og det er værd at bemærke, at danskerinvasionen er kommet, på trods af at antallet af ryttere på hvert hold sidste år blev reduceret fra ni til otte.

- Det er et bevis på, at dansk cykling går fremad, og at den nye generation er begyndt at slå igennem, som mange spåede, siger en af repræsentanterne fra den nye generation, Søren Kragh Andersen.

- Det bliver fedt med så mange danskere i feltet. Vi kommer helt sikkert til at snakke sammen, og jeg kan da huske fra sidste år, at man lige får en sludder, når det hele er blevet lidt mere roligt, siger Sunweb-rytteren.

Også Christopher Juul-Jensen har bemærket, at en ny årgang af danske cykeltalenter har gjort sit indtog på den store scene.

Juul-Jensen fylder 30 år lørdag, og det placerer ham i den ældre del af gruppen af danske Tour de France-ryttere.

- Vi har kun Lars Bak, Michael Mørkøv og Jakob Fuglsang, der er ældre end mig.

- Det er lidt skræmmende, at jeg er den fjerdeældste. Resten er jo unge ryttere, og der er flere derhjemme, som har mulighed for at komme med i fremtiden, mener Christopher Juul-Jensen.

Den ældste af de ni, 39-årige Lars Bak, ser frem at udveksle røverhistorier med sine landsmænd i feltet.

Ikke mindst, når Touren når bjergene, og Bak og de andre tunge folk samler sig i den såkaldte "gruppetto", som sørger for at alle kommer i mål inden for tidsgrænsen.

- Mørkøv og jeg kommer nok til at mødes nogle gange i gruppettoen. Jeg tænker, at han skal tage den med ro på bjergetaperne.

- Jeg kunne også godt forestille mig, at Mads Würtz Schmidt kommer derned efter nogle etaper. Det gjorde han i hvert fald i Giro d'Italia sidste år.

- Dengang var det hyggeligt med ham og Mads Pedersen. Vi sad mange timer sammen i gruppettoerne, siger Lars Bak.

Han slår samtidig fast, at selv om de danske ryttere har et godt forhold til hinanden, er alle klar til at give hinanden en albue, når de flade etaper skal afgøres.

Til gengæld kan de danske ryttere også støtte hinanden på tværs af holdene, når det hele bliver surt.

- Man kan helt sikkert bruge hinanden, også for moralens skyld.

- Bliver man læsset af med 50 kilometer til mål, så er det altså sjovere at snakke med Michael Mørkøv og Mads Würtz end en eller anden franskmand, som man ikke kender, siger Lars Bak.

Tour de France starter lørdag i Bruxelles og slutter i Paris 28. juli.