Rival om uskarp Bendtner: Kunne gøre det mindst lige så godt

Alexander Søderlund har været henvist til bænken i sæsonens to første kampe. Den 30-årige nordmand mener, at han har gjort sig fortjent til mere spilletid i sæsonstarten.

Nicklas Bendtner har endnu ikke leveret varen i Eliteserien for sin norske klub, Rosenborg, og nu er hans konkurrent til pladsen som spidsangriber snart træt af at vente på sin chance i klubben.

Ikke mindst efter at han har set, hvad hans danske medspiller har præsteret.

- Jeg synes, han er en rigtig god spiller. Det er der ingen tvivl om. Men sådan som de to første kampe er gået, så føler jeg, at jeg kunne have gjort det mindst lige så godt, siger Søderlund til dagbladet Adressa.

Han understreger, at alle spillere må levere en god præstation for at spille fra start.

I sæsonens to første kampe har Rosenborg fået et enkelt point og scoret to mål i opgør mod Sarpsborg og Kristiansund.

Nicklas Bendtner fik også en langsom start på forrige sæson, men endte med at blive topscorer i Eliteserien med 19 scoringer.

Alexander Søderlund vendte tilbage til Trondheim i vinter efter et mislykket ophold i den franske klub St. Etienne.

Søderlund har vist, at han score mål i Eliteserien. I 2015 forlod han Rosenborg som topscorer med 22 mål.

Rosenborg-træner Kåre Ingebrigtsen er klar over, at han har to gode angribere, der kæmper om pladsen i front.

Han mener dog ikke, at det giver udfordringer.

- Jeg føler det ikke som et dilemma. Om nogle få uger spiller vi tre kampe om ugen, og begge skal spille fremover. Det har været planen hele tiden, siger Ingebrigtsen til Adressa.