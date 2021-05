Risikofrit ishockey-VM er stadig alvor for Danmark

Nedrykning er nemlig aflyst, og for en sjælden gangs skyld kan de danske spillere stille op til et A-VM helt uden frygt for at blive degraderet til anden klasse.

Det danske ishockeylandshold kan gå på isen med ro i sindet og et sikkerhedsnet spændt ud under skøjterne ved VM i Letland.

Selv hvis alt går i fisk, og holdet taber samtlige sine syv kampe i turneringen i Riga, får det ikke konsekvenser for Danmarks status som A-nation.

Men selv om VM på overfladen kan ligne en gratis omgang, er det i høj grad alvor for landstræner Heinz Ehlers. Han afviser blankt at benytte lejligheden til at eksperimentere og give ekstra istid til yngre folk, der normalt står i anden række.

- Der bliver ikke noget med at spille socialt og give folk lov til at hygge sig. Det her er cool business. Kommer vi hjem med syv nederlag, så ved jeg godt, hvordan den præstation vil blive evalueret rundt omkring, siger Heinz Ehlers.

Når de 16 A-nationer denne gang er forsikret mod nedrykning, skyldes det, at alle VM-turneringer på lavere niveau er aflyst som følge af coronapandemien.

Der står altså ikke som normalt to oprykkere klar til at overtage pladserne i det fine selskab, og derfor skal danskerne ikke frygte at træde ned i den afgrund, der ellers altid lurer i kampen mod verdens bedste nationer.

- Forhåbentlig kan vi bruge det positivt og være lidt mere afslappede, siger VM-kaptajn Jesper Jensen Aabo.

Han står foran sit tiende VM med et landshold, der ved adskillige lejligheder har været ude i nerveflænsende vind-eller-forsvind-kampe for at overleve.

- Det er en hårfin balance, for det må ikke blive en anledning til at tage let på det. Det tror jeg absolut heller ikke, at vi gør. Men det bliver dejligt ikke at have en puls på 200 før det, der normalt ville være nedrykningskampe, siger den rutinerede back.

Uden risiko for degradering må VM-målet være at jagte en placering blandt de fire bedste af puljens otte hold og dermed skaffe sig adgang til kvartfinalen.

Det er dog kun sket to gange i 17 forsøg, og det vil være en gedigen overraskelse, hvis det lykkes danskerne at eliminere enten Schweiz, Tjekkiet, Sverige eller Rusland.

Danmark indleder VM mod Sverige lørdag klokken 11.15 dansk tid.