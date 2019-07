Rios tidligere guvernør: Vi bestak os til OL-stemmer

Da den brasilianske by Rio de Janeiro for ti år siden blev valgt som vært for OL og para-OL 2016 i København, var det på baggrund af urent trav.

Ifølge Cabral betalte han i alt to millioner dollar til bestikkelse af medlemmer af Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

1,5 millioner dollar gik angiveligt til den tidligere præsident for Det Internationale Atletikforbund (IAAF) Lamine Diack, der til gengæld skal have sørget for op til seks stemmer blandt medlemmerne.

500.000 dollar skal desuden være betalt til Diacks søn for at skaffe tre stemmer yderligere.

Stemmerne skulle sørge for, at Rio nåede til andet stadie i kampen om værtskabet, som Chicago, Tokyo og Madrid også bød ind på.

Rio kom til næste led i processen og endte som værtsby, da brasilianerne slog Madrid med stemmerne 66 mod 32 i den endelige afstemning.

Cabral hævder dog, at det kun var i den første fase og altså ikke i den endelige dyst mod Madrid, at medlemmerne blev bestukket.

Han hævder også, at det ikke var ham selv, men Carlos Arthur Nuzman, som var formand for Den Brasilianske Olympiske Komité, der stod for at lede forhandlingerne om bestikkelse i august 2009.

- Nuzman kom til mig og sagde: "Sergio, jeg vil fortælle dig, at IAAF's præsident, Lamine Diack, er en person, der kan skaffe en uretmæssig fordel. Han kan sikre fem eller seks stemmer. Han vil have 1,5 millioner dollar for det", siger guvernøren.

Igen i september 2009 skal Nuzman ifølge Cabral have henvendt sig. Det var mindre end et måned, før OL-værten skulle findes.

- Nuzman fortalte mig, at Papa Diack sagde, at han kunne skaffe flere stemmer. Han sagde, at vi kunne skaffe ni stemmer i alt.

Nuzman afviser beskyldningerne fra Sergio Cabral via sin advokat, João Francisco Neto.

- Cabral har fået en dom på 200 års fængsel. Han bliver nødt til at sige sådan nogle ting, men han har ingen beviser, siger Neto.

Cabral hævder desuden, at Eduardo Paes, den daværende borgmester i byen Rio, var orienteret om bestikkelsen.

Cabral var guvernør i staten Rio mellem 2003 og 2010. I 2016 blev han anholdt for korruption, hvidvask og andre forbrydelser.