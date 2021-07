Rio-helt har smidt penslen før ny metal-jagt

Siden Rio-legene er meget ændret for helten fra Rio. Tilbage i 2016 var hun i lære som bygningsmaler, men penslerne blev droppet i slutningen af 2018 efter overstået læretid.

- Jeg har været fuldtidskajakroer siden, og det har givet mig meget, at jeg kun har haft fokus på kajakken.

- Min fornemmelse er alligevel, at jeg rent konkurrencemæssigt står lidt samme sted som dengang, da det er blevet hårdere og sværere at kæmpe med om medaljerne, siger Emma Aastrand Jørgensen.

- Det skyldes, at der er ændret i reglerne, så der må stille to op fra hvert land.

Som del af Team Danmark-ordningen var det et krav, at hun skulle studere, da hun stillede op i Rio.

- Jeg ville faktisk bare gerne ro, men det måtte jeg ikke. Jeg læste HF, men droppede ud af det, og så var det mest naturligt, at jeg tog en maleruddannelse.

- Jeg var så heldig, at jeg havde en god mester, der lod mig tage orlov op til Rio, forklarer hun.

Selv om kajakroeren de senere år næsten konsekvent placerer sig i toppen i internationale konkurrencer, så melder hun på forhånd ud, at hun er tilfreds med at være i top-5 i Tokyo.

Det kan umiddelbart lyde lidt defensivt for den succesfulde kajakroer, men Emma Aastrand Jørgensen vil ikke skabe negativ energi for sig selv.

- Det giver mig ro i maven at sige det på den måde, og så må alle andre sige, hvad de vil. Jeg ønsker ikke at skabe nervøsitet og negative tanker ved at love for meget.

- Det ændrer jo ikke på, at jeg vil kæmpe med alt, jeg har lært, når jeg er ved starten. Men top-5 vil være godkendt, siger hun.

Måske skræmmer sporene fra René Holten Poulsen. Før legene i Rio blev han af mange - selv kronprins Frederik - udråbt til et sikkert medaljebud, men han rejste tomhændet hjem.

- Jeg tror, at det er vigtigt som atlet at undgå alt det pres, der kommer udefra. Det kan komme til at fylde for meget i ens tanker, men det er faktisk sådan, at de største forventninger kommer inde fra mig selv.

- Om DR eller TV2 skriver det ene eller andet - det må de gerne. Det skal jeg bare ikke lade mig påvirke af, siger Emma Aastrand Jørgensen.

Sammen med de øvrige danske kajakroere har hun befundet sig i Japan siden 17. juli.

Emma Aastrand Jørgensen stiller op i 200 og 500 meter enerkajak. Derudover er hun en del af firerkajakken.