Ringsted-træner kritiserer Århus for timing i konkurssag

Christian Dalmose ærgrer sig over, at TMS Ringsted rykker direkte ned trods Århus Håndbolds konkurs.

Århus Håndbolds konkurs og efterfølgende fusion med Skanderborg Håndbold mandag vækker undren i TMS Ringsted.

Klubben endte nederst, da grundspillet i HTH Herreligaen søndag blev spillet færdig, og rykker derfor direkte ned i 1. division.

Men sådan ville det måske ikke have endt, hvis nyheden om Århus Håndbold var kommet ud tidligere.

Den aarhusianske klub er på grund af konkursen ophørt med at eksistere og blevet tvangsnedrykket. Derfor kunne Ringsted måske have fået den plads i ligaens nedrykningsspil, som Århus altså nu alligevel ikke kommer til at indtage.

Men ifølge reglementet kan Ringsted ikke overtage pladsen, når grundspillet allerede er færdigspillet.

Det ærgrer Ringsted-træner Christian Dalmose, at Århus Håndbold ikke valgte at begære klubben konkurs, inden sidste spillerunde af grundspillet var afsluttet.

- Vi som klub kæmper og har styr på økonomien. Vi er en fungerende klub, som ikke bruger flere penge, end vi har. Det er pisseærgerligt, siger han til TV2 Sport.

- Når man ved det, skal man melde det ud. Man skal ikke vente. Det havde været sportsligt klart det mest fair og acceptable. Det skal der overhovedet herske nogen tvivl om.

TV2 Sport skriver, at Christian Dalmose og Ringsteds bestyrelse nu vil overveje, om man vil gå videre med sagen.