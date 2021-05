Ringsted-formand: Det skulle aldrig været nået så langt

Hos TMS Ringsted er det en glædens dag, efter at håndboldklubben har vundet en appelsag, der gør, at holdet forbliver i håndboldligaen.

- Hvis vi ikke havde vundet den her, havde vi taget den videre ud af Dansk Håndbold Forbund (DHF) og ind i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Sagen udspringer af, at Skanderborg Håndbold og Århus Håndbold indgik et samarbejde straks efter grundspillets afslutning, hvorefter Århus begærede sig konkurs.

I grundspillet var TMS Ringsted endt sidst og stod derfor til at rykke direkte ned i 1. division.

Men den sjællandske klub nedlagde protest, da den mente, at reglerne omkring konkursen og tidspunktet for den gjorde, at TMS Ringsted skulle forblive i ligaen.

Protesten blev i første omgang afvist af Håndboldens Disciplinærinstans. Men den dom er nu onsdag blevet omstødt af Håndboldens Appelinstans.

Henrik Dudek er på trods af omstødelsen ikke tilfreds med forløbet.

- Jeg synes aldrig nogensinde, at vi skulle være nået så langt.

- Jeg synes personligt ikke, at DHF har taget opgaven alvorligt nok. For det var klokkeklart. Aarhus kørte over for rødt to gange. På deres anmeldelsespligt, og hvornår de lagde deres konkurs. De lagde konkursen den sidste dag i marts og spillede en kamp 4. april, siger Henrik Dudek.

Han ser nu frem mod et år mere i landets bedste håndboldrække.

- Det bliver et noget nemmere arbejde. Vi havde et hold klar til håndboldligaen. Nu skal vi måske supplere truppen med en enkelt eller to spillere.

- Det er en god dag, og det skal fejres, afslutter Henrik Dudek.