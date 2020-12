Ringe dommere gav en uskøn dansk sejr mod Sverige

Ofte er det ubegrundet, men de to litauiske dommere, som styrede slagets gang i de danske håndboldkvinders vigtige sejr over Sverige fredag aften, levere på et niveau, som fik frustrationerne til at blomstre på banen.

Det lagde de danske spillere ikke skjul på efter kampen.

- Jeg oplevede dommerpræstationen som en frustration, siger playmakeren Mie Højlund, som fik masser af spilletid og masser af tæsk i kampen.

Hun vil dog ikke bruge det som en undskyldning for Danmarks noget ujævne præstation.

- Jeg synes, det var en kamp, vi skulle have afgjort før på trods af dommerne, lyder det fra Odense-spilleren.

Træner Jesper Jensen kan dog godt forstå, hvis dommerpræstationen havde effekt på spillernes ditto.

- Dommerne holder jo ikke niveau. Spillerne var dybt, dybt frustrerede, og det kan jeg godt forstå, siger han.

- Det var jo ikke en gang os som trænere, der var mest frustrerede. Det var spillerne. Det ene tidspunkt gav de til højre og bagefter til venstre. Der var ingen linje.

Mette Tranborg følte i hvert fald, at dommernes niveau var med til at tynge det spillemæssige niveau.

- Der var mange domme i begge ender, som var helt hen i vejret. Det svingede med, hvad de dømte, og hvad de ikke dømte. Det var svært at spille under, forklarer hun.

- Man kunne få to minutter for nærmest bare at stå foran en angrebsspiller. Det var svært at justere ind på, og det gjorde måske, at der blev skabt lidt usikkerhed her og der. Det kan ændre noget i rytmen. Det er irriterende, når dommerne har indflydelse på den måde.

Ifølge stregspiller Rikke Iversen kunne det godt betale sig at smide sig lidt ekstra. Og den lærdom skal Danmark tage med sig, mener hun.

- Det var en linje, hvor man kunne tænke, at hvis man spillede på det, så gav det lidt ekstra at være teatralsk. Det er absolut noget, vores hold godt kunne bruge, når der er sådan nogle dommere. Det skal vi udnytte mere, siger Iversen.

Danmarks næste kamp er søndag, hvor Spanien venter.