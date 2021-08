Rindoms vilde rutsjebanetur endte med guld

Sejleren Anne-Marie Rindom hentede søndag Danmarks første guldmedalje ved OL i Tokyo, to dage efter at hun med tårer i øjnene var tæt på at sætte den samlede føring over styr.

Det lignede længe en guldmedalje, men det nåede alligevel at blive lidt for spændende før den store forløsning.

I en tæt og nervepirrende medaljesejlads i Laser Radial sluttede hun på syvendepladsen, og det var nok til at holde hollænderen Marit Bouwmeester og svenske Josefin Olsson bag sig.

- Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg forstår slet ikke, at det er sket. Jeg er helt tom for ord, siger Anne-Marie Rindom.

Den 30-årige guldvinder lå frem til fredag morgen med en suveræn føring efter de første otte indledende sejladser.

Få timer senere gik det galt, da Rindom i niende sejlads blev nummer 26, og i tiende blev hun diskvalificeret.

Det betød, at både Bouwmeester og Olsson rykkede tættere på og fik mulighed for at overhale hende i søndagens medaljesejlads. Det skete dog ikke.

- Det har været en rutsjebanetur for mig, fordi jeg sejlede så godt og så ud til at naile det her OL.

- Jeg har haft et godt et år, og jeg føler, at jeg er rykket fra de andre, og nu kunne jeg endelig vise det.

- Og så var der så meget, der gik galt, at det næsten ikke var til at bære. Jeg var så ked af det over, at jeg ikke kunne bevise over for mig selv og alle andre, at jeg altså ikke er en person, der bukker under for pres.

- Men det gjorde jeg den dag. Jeg bukkede under. Nu er jeg stolt over, at jeg formåede at hive mig selv op og sejle en svær medaljesejlads, hvor det var så tæt, og hvor jeg holdt hovedet koldt til sidst, siger Rindom.

Inde på kajen blev hendes båd båret det sidste stykke af de øvrige danske sejlere og stabsfolk, mens hun sad ovenpå med Dannebrog. Det blev også til et opkald fra kronprins Frederik.

Formanden for Danmarks Idrætsforbund (DIF), Hans Natorp, var også på plads. For 33 år siden deltog Natorp selv ved OL i Seoul i sejlsport - dog uden at vinde en medalje.

- Det gør mig lidt stolt. Guld til Danmark i en sport, jeg kender indgående, for jeg har selv været til OL i den.

- Det rører mig ekstra, og det går helt ind, siger Natorp og peger på hjertet.

DIF-formanden, der også har en fortid bag sig som formand for Dansk Sejlunion, har været grebet af Rindoms op- og nedture den seneste uge i vandet ud for Inoshima.

- Jeg tænkte, at alle de her katastrofe-scenarier, de kommer jo ikke til at ske, og så skete det.

- Pyha - et drama. Men så fik vi bygget op til noget i dag (søndag, red.), som er mindeværdigt, siger Natorp.