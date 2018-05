Rimini tilbyder udskældt Liverpool-keeper etårig aftale

Karius indtog en uheldig hovedrolle, da han droppede to gange i lørdagens Champions League-finale mod Real Madrid. Det var med til at sikre Real Madrid en sejr på 3-1.

For at give Karius selvtilliden tilbage er den tyske målmand mere end velkommen til et år i Italien.

I et åbent brev på klubbens hjemmeside inviterer Rimini-præsident Giorgio Grassi til et besøg i kystbyen med henblik på et muligt lejemål.

- 22. juni bliver Loris Karius 25 år. Jeg vil gerne være vært for den tyske målmand i nogle få dage i Rimini, en by der altid har været velbesøgt af hans landsmænd.

- Jeg vil gerne hjælpe Loris til at blive et fantastisk eksempel for alle i fodbold og i livet. Og vise at man kan falde og komme tilbage på fødderne.

- Jeg vil gerne tilbyde en gave på hans fødselsdag. En etårig aftale med Rimini FC, den ideelle klub til at få fornyet selvtillid og ro, skriver Grassi.

Rimini er lige rykket op i Lega Pro.