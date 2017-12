Rikke Møller slutter sidst i EM-finale: Kræfterne slap op

Finalen i 100 meter bryst udspillede sig langt fra, som danskeren havde håbet, og hun måtte se sig placeret på ottendepladsen efter lidt over et minuts svømning.

Rikke Møller Pedersen svømmede i tiden 1 minut og 6,12 sekunder, og det var ikke i nærheden af medaljepladserne.

- Jeg blev træt til sidst, og det var simpelthen fordi, der var så mange tag i det her løb, siger hun.

Stemningen var ellers helt i top i et næsten fyldt Royal Arena, da Rikke Møller Pedersens navn blev annonceret, men i bassinet gik det langt fra optimalt.

Under finalen, hvor hun efter første vending lå nummer fire, sakkede hun længere og længere bagud, indtil hun til sidst altså ikke kunne komme længere tilbage.

Rikke Møller Pedersen føler sig normalt mere hjemme på den dobbelte distance, som hun skal svømme søndag.

Hun medgiver, at hun trods sin erfaring måske kom til at lade sig presse af at være i heat med så mange sprintere og kom til at lægge for hårdt ud.

- Det er lidt stressende for mig at skulle være sådan en sprintertype, men jeg prøvede og gav alt, hvad jeg havde, siger hun.

Svømmeren valgte en løbeanalogi til at beskrive sin følelse efter finalen.

- Jeg tænker, at mange mennesker kender følelsen af, at man tager ud at løbe om mandagen, og så går det egentlig meget godt, siger hun og fortsætter:

- Så gør man det igen om fredagen, og der er gået en hel uge, og så sidder den lidt i benene, siger hun.

Hun blev klar til finalen ved at vinde sin semifinale fredag i tiden 1 minut og 5,22 sekunder, hvilket var fjerdehurtigste tid i semifinalerne.

I 50 meter ryg var der forinden mere dansk succes i vandet.

Her havde Julie Kepp Jensen fart på i sin semifinale, og hun svømmede sig lidt overraskende videre til finalen senere lørdag med den hurtigste tid i sin semifinale.

Julie Kepp Jensen svømmede i tiden 26,52 sekunder. Det var en klar forbedring i forhold til det indledende heat, hvor hun svømmede i tiden 27,23 sekunder.

Mie Ø. Nielsen var med i den anden semifinale, og det gik knapt så godt, da hun sluttede som nummer seks i tiden 26,95 sekunder.

Dermed lykkedes det ikke Mie Ø. Nielsen at svømme sig i finalen senere lørdag aften.

Mie Ø. Nielsen kom i semifinalen i tiden 27,04 sekunder, hvilket rakte til en femteplads i det indledende heat, og hun var videre med 11.-bedste tid i de fem heats.

Daniel Skaaning var med i den ene semifinale i 100 meter medley, men det lykkedes ikke at ramme finalen med tiden 53,62 sekunder.

Den var langsommere end danskerens tid i det indledende heat og rakte til en ottendeplads i semifinalen.